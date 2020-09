“Sindaco, dove va?”: furto in diretta tv al primo cittadino di Ventimiglia: ecco cosa è successo (Di martedì 29 settembre 2020) La giornalista sta per girare la domanda dallo studio, quando il sindaco esce dall’inquadratura, si guarda intorno perplesso, e poi si avvicina a una panchina. cosa è successo? “Mi hanno rubato il giaccione, era appoggiato lì”. È successo al primo cittadino di Ventimiglia, Gaetano Scullino, che stava partecipando a una diretta televisiva su primo Canale, testata ligure, quando qualcuno gli ha portato via la giacca. Il sindaco, per rispondere alle domande della giornalista, dava le spalle alla panchina su cui aveva appoggiato l’indumento. È in quel momento che il ladro ha approfittato per rubargli la giacca e scappare. Video primo Canale L'articolo “Sindaco, dove ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) La giornalista sta per girare la domanda dallo studio, quando il sindaco esce dall’inquadratura, si guarda intorno perplesso, e poi si avvicina a una panchina.? “Mi hanno rubato il giaccione, era appoggiato lì”. Èaldi, Gaetano Scullino, che stava partecipando a unatelevisiva suCanale, testata ligure, quando qualcuno gli ha portato via la giacca. Il sindaco, per rispondere alle domande della giornalista, dava le spalle alla panchina su cui aveva appoggiato l’indumento. È in quel momento che il ladro ha approfittato per rubargli la giacca e scappare. VideoCanale L'articolo “Sindaco,...

