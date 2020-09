Silvio Berlusconi compie 84 anni, ma festeggia in quarantena. Da Tajani al Milan, gli auguri social: “Buon compleanno presidente” (Di martedì 29 settembre 2020) Silvio Berlusconi compie 84 anni. Quest’anno però i festeggiamenti sono rinviati: l’ex premier è ancora positivo al Covid-19, contro il quale combatte da quasi un mese. In isolamento ad Arcore, in Brianza, attende in quarantena, e senza poter vedere nessuno, un esito negativo del tampone. Con lui la fidanzata Marta Fascina, deputata di Forza Italia, anche lei risultata positiva nelle scorse settimane. Gli auguri di famigliari e amici stanno arrivando tramite telefonate, videochiamate e social. “Non c’è un grande imprenditore, non c’è un grande politico, se quel grande imprenditore e grande politico non è un grande uomo. Buon compleanno Silvio!”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020)84. Quest’anno però imenti sono rinviati: l’ex premier è ancora positivo al Covid-19, contro il quale combatte da quasi un mese. In isolamento ad Arcore, in Brianza, attende in, e senza poter vedere nessuno, un esito negativo del tampone. Con lui la fidanzata Marta Fascina, deputata di Forza Italia, anche lei risultata positiva nelle scorse settimane. Glidi famigliari e amici stanno arrivando tramite telefonate, videochiamate e. “Non c’è un grande imprenditore, non c’è un grande politico, se quel grande imprenditore e grande politico non è un grande uomo. Buon!”, ...

