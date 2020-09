Sileri: «Abbracci ed esultanze in campo dovrebbero essere vietati» (Di martedì 29 settembre 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha parlato della situazione legata al Covid-19 ai microfoni di Rai Radio 1 Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha parlato della situazione legata al Covid-19 nel calcio nella trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Ecco le sue dichiarazioni: Abbracci ED ESULTANZA – «Gli Abbracci e l’esultanza in campo dovrebbero essere vietati. La distanza deve comunque essere mantenuta. Se da 1 positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il virus è circolato, che non sono state mantenute le distanze. Se abbiamo un tampone negativo non dobbiamo pensare di essere invincibili. Continuare a mantenere le distanze è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Pierpaolo, viceministro della Salute, ha parlato della situazione legata al Covid-19 ai microfoni di Rai Radio 1 Pierpaolo, viceministro della Salute, ha parlato della situazione legata al Covid-19 nel calcio nella trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Ecco le sue dichiarazioni:ED ESULTANZA – «Glie l’esultanza in. La distanza deve comunquemantenuta. Se da 1 positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il virus è circolato, che non sono state mantenute le distanze. Se abbiamo un tampone negativo non dobbiamo pensare diinvincibili. Continuare a mantenere le distanze è ...

