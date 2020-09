“Si vive una volta sola” con Verdone dal 26/11 al cinema (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Uscirà al cinema il 26 novembre dopo ben nove mesi d'attesa, Si vive una volta sola, il ventisettesimo film di Carlo Verdone. Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) e la sua èquipe medica, composta dall'anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo), dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora) arriveranno a breve in sala.Scritto da Carlo Verdone con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino e girato interamente in Puglia, Si vive una volta sola è prodotto da Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis e distribuito da Filmauro con Vision Distribution.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Uscirà alil 26 novembre dopo ben nove mesi d'attesa, Siunasola, il ventisettesimo film di Carlo. Umberto Gastaldi (Carlo) e la sua èquipe medica, composta dall'anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo), dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora) arriveranno a breve in sala.Scritto da Carlocon Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino e girato interamente in Puglia, Siunasola è prodotto da Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis e distribuito da Filmauro con Vision Distribution.(ITALPRESS).

