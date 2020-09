Sgombero coatto per le famiglie che non hanno lasciato le case

(Di martedì 29 settembre 2020) di Marika Esposito Con le piogge intense delle ultime ore si sono registrate nuove criticità sul versante pedemontano di Cupa Belvedere. Il sindaco Giovanni Maria Cuofano, dopo un colloquio con il Prefetto, ha richiesto con urgenza, l’invio a Nocera Superiore di forze dell’ordine per eseguire lodelleresidenti inottemperanti all’Ordinanza cautelativa emessa venerdì. “Ci vorranno giorni di clima sereno per consentire alla Protezione Civile di eseguire i lavori di messa in sicurezza in quella zona – spiega Cuofano – È tempo di essere responsabili nel rispettare l’Ordinanza emanata a tutela della vita delle persone e non certamente per discrezione. Ora con le forze dell’ordine aggiuntive che arriveranno ci assicureremo di portare al sicuro chi ...

