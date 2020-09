Sfilate di Milano: i beauty look delle star alla settimana della moda (Di martedì 29 settembre 2020) Una fashion week insolita, con pochi show, poco pubblico e poca gente che veste fashion per le vie di Milano. Eppure la Primavera/Estate 2021 non vuole rinunciare di essere presentata, in tutto il suo fascino oggi minimal più che mai. E non rinuncia nemmeno alla bellezza. In passerella, infatti, il messaggio è chiaro: le donne torneranno a sfoggiare labbra laccate di rosso. E anche star come Melissa Satta, in front row da Alberta Ferretti e Philosophy di Lorenzo Serafini, ha dimostrato il fascino delle red lips. Ma la showgirl non è la unica che ha esibito beauty look impeccabili. Anche Chiara Ferragni, lontana dai riflettori, Rita Ora, Suki Waterhouse e molte altre suggeriscono beauty look da provare subito, anche con la mascherina. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Una fashion week insolita, con pochi show, poco pubblico e poca gente che veste fashion per le vie di Milano. Eppure la Primavera/Estate 2021 non vuole rinunciare di essere presentata, in tutto il suo fascino oggi minimal più che mai. E non rinuncia nemmeno alla bellezza. In passerella, infatti, il messaggio è chiaro: le donne torneranno a sfoggiare labbra laccate di rosso. E anche star come Melissa Satta, in front row da Alberta Ferretti e Philosophy di Lorenzo Serafini, ha dimostrato il fascino delle red lips. Ma la showgirl non è la unica che ha esibito beauty look impeccabili. Anche Chiara Ferragni, lontana dai riflettori, Rita Ora, Suki Waterhouse e molte altre suggeriscono beauty look da provare subito, anche con la mascherina.

