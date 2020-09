Serie C | le scuse di Eleven Sports che promette rimborso della prima giornata

Leggi su itasportpress

(Di martedì 29 settembre 2020) Dopo l'affondo del presidenteLega Pro Ghirelli per i disservizi di domenica scorsa,si scusa con gli utenti: “Cari tifosi, lavoriamo costantemente per darvi il miglior servizio possibile e farvi seguire le partitevostra squadra del cuore. Purtroppo, i problemi tecnici riscontrati domenica, non direttamente imputabili a noi, non ci hanno permesso di garantirvi l’esperienza che meritate. Ci scusiamo con tutti coloro hanno riscontrato inconvenienti. Quotidianamente abbiamo come unico obiettivo offrire un servizio sempre migliore per fare in modo che questi episodi non accadano più. Per cercare di porre rimedio, non solo a parole, a ciò che è accaduto questo weekend, abbiamo adottato le seguenti misure:· L’abbonamento a chi ha sottoscritto un ...