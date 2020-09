Serie C Gold, per la Miwa Energia esordio casalingo con Reggio Calabria (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I tanto attesi calendari sono finalmente arrivati. Nonostante la provvisorietà degli stessi si può annunciare che il grande basket a Benevento tornerà il 1 Novembre quando la Miwa Energia di Coach Alessandro Marzullo scenderà in campo contro la Vis Reggio Calabria al Palazzetto Mario Parente. Una notizia che di certo smuove e scuote anche i ritmi dell’allenamento dei cinghiali sanniti, per ora focalizzati sul torneo amichevole di Sant’Antimo del 1 e 2 Ottobre e successivamente sulla sfida di Coppa Campania di Serie C del 25 Ottobre contro il Sorriso Azzurro Sant’Antimo. Il campionato di Serie C Gold 2020/2021 vedrà le prime 8 classificate sfidarsi in un playoff per sancire ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – I tanto attesi calendari sono finalmente arrivati. Nonostante la provvisorietà degli stessi si può annunciare che il grande basket a Benevento tornerà il 1 Novembre quando ladi Coach Alessandro Marzullo scenderà in campo contro la Visal Palazzetto Mario Parente. Una notizia che di certo smuove e scuote anche i ritmi dell’allenamento dei cinghiali sanniti, per ora focalizzati sul torneo amichevole di Sant’Antimo del 1 e 2 Ottobre e successivamente sulla sfida di Coppa Campania diC del 25 Ottobre contro il Sorriso Azzurro Sant’Antimo. Il campionato di2020/2021 vedrà le prime 8 classificate sfidarsi in un playoff per sancire ...

