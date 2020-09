Serie A, Spadafora: “Stop al campionato? Non ci sono ancora le condizioni” (Di martedì 29 settembre 2020) Il caso Genoa ha scosso il mondo del calcio, che ora si trova al primo bivio dell’era post-Covid. I 14 positivi riscontrati all’interno del club rossoblù stanno spingendo la Lega al rinvio della gara in programma sabato tra Genoa e Torino. Una scelta quasi scontata che rischia però di allargarsi nel caso in cui altri casi venissero registrati tra le fila del Napoli. La squadra di Gattuso è stata infatti l’ultimo avversario del Genoa in campionato, che verosimilmente ha giocato con diversi contagiati in campo, entrati a stretto contatto con gli avversari. In queste ore il club azzurro si sta sottoponendo ai tamponi che potrebbero escludere il contagio o, in caso di riscontri postivi, peggiorare la situazione. Il Napoli è impegnato sabato contro la Juve, in caso di esiti positivi al tampone la partita potrebbe essere rinviata: ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 settembre 2020) Il caso Genoa ha scosso il mondo del calcio, che ora si trova al primo bivio dell’era post-Covid. I 14 positivi riscontrati all’interno del club rossoblù stanno spingendo la Lega al rinvio della gara in programma sabato tra Genoa e Torino. Una scelta quasi scontata che rischia però di allargarsi nel caso in cui altri casi venissero registrati tra le fila del Napoli. La squadra di Gattuso è stata infatti l’ultimo avversario del Genoa in, che verosimilmente ha giocato con diversi contagiati in campo, entrati a stretto contatto con gli avversari. In queste ore il club azzurro si sta sottoponendo ai tamponi che potrebbero escludere il contagio o, in caso di riscontri postivi, peggiorare la situazione. Il Napoli è impegnato sabato contro la Juve, in caso di esiti positivi al tampone la partita potrebbe essere rinviata: ...

Sport_Mediaset : #SerieA, #Spadafora: 'Stop campionato? Non siamo ancora in queste condizioni'. #SportMediaset - italiaserait : Serie A, Spadafora: “Stop al campionato? Non ci sono ancora le condizioni” - iltirreno : La Serie A e casi di Covid: le parole del ministro - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Covid: Spadafora 'stop Serie A? Non ci sono condizioni' - lazio24h : Serie A, Spadafora: 'Campionato bloccato? Non c'è rischio' -