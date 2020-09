Serie A, Lo Monaco: “Caso Genoa eclatante, dubbi sul prosieguo del campionato” (Di martedì 29 settembre 2020) “Il caso Genoa è così eclatante che, se fosse confermato, farebbe sorgere dei dubbi sui laboratori che hanno effettuato le analisi, stando a ciò che sono le indiscrezioni. Se fosse vero, getterebbe un dubbio grosso sul prosieguo del campionato: anche se i tamponi vengono fatti regolarmente, c’è un tempo di incubazione per riscontrare un nuovo positivo“. Queste le dichiarazioni di Pietro Lo Monaco, consigliere federale della FIGC per la LegaPro, ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV. Poi ha concluso: “Dovesse essere tutto confermato, è un problema serio: non solo il Napoli, ma tutti quelli a contatto con i calciatori del Genoa dovranno sottoporsi ai controlli. Verrebbe gettata ... Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) “Il casoè cosìche, se fosse confermato, farebbe sorgere deisui laboratori che hanno effettuato le analisi, stando a ciò che sono le indiscrezioni. Se fosse vero, getterebbe uno grosso suldel campionato: anche se i tamponi vengono fatti regolarmente, c’è un tempo di incubazione per riscontrare un nuovo positivo“. Queste le dichiarazioni di Pietro Lo, consigliere federale della FIGC per la LegaPro, ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24 Live’ su CalcioNapoli24 TV. Poi ha concluso: “Dovesse essere tutto confermato, è un problema serio: non solo il Napoli, ma tutti quelli a contatto con i calciatori deldovranno sottoporsi ai controlli. Verrebbe gettata ...

