Serie A, l'allarme del medico del Napoli: "difficile organizzare la trasferta contro la Juve"

La positività dei calciatori del Genoa rischia di condizionare pesantemente la prossima giornata del campionato di Serie A. La sfida contro il Torino dovrebbe essere rinviata, ma anche la gara Juventus-Napoli è a serio rischio. "L'attenzione è massima e con le risposte del secondo tampone attese sabato sarà difficile organizzare la trasferta in casa della Juventus". E' quanto dichiarato a Radio Marte da Vincenzo Mirone, professore di Urologia nell'Università Federico II, responsabile scientifico degli screening covid19 per lo staff ed i calciatori del Napoli. "La preoccupazione – ha spiegato come riporta l'Ansa- è notevole, durante la partita, con il Genoa ci sono stati dei faccia a faccia, ...

