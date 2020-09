Serie A, il Governo pensa a uno stop di 14 giorni (Di martedì 29 settembre 2020) I 14 positivi al Covid-19 del Genoa fa scattare l’allarme anche per il Governo I 14 positivi al Covid-19 in casa Genoa ha fatto scattare l’allarme anche per il Governo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i vertici governativi starebbero pensando alle soluzioni visti i tanti positivi al Coronavirus negli ultimi giorni. Le ipotesi potrebbero essere due. La prima riguarderebbe il blocco del campionato per 14 giorni, sfruttando la sosta per le Nazionali dal 5 al 13 ottobre e quindi saltando una sola giornata di campionato. La seconda sarebbero lo stop degli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta seguendo la situazione e valuterà eventuali interventi del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) I 14 positivi al Covid-19 del Genoa fa scattare l’allarme anche per ilI 14 positivi al Covid-19 in casa Genoa ha fatto scattare l’allarme anche per il. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i vertici governativi starebberondo alle soluzioni visti i tanti positivi al Coronavirus negli ultimi. Le ipotesi potrebbero essere due. La prima riguarderebbe il blocco del campionato per 14, sfruttando la sosta per le Nazionali dal 5 al 13 ottobre e quindi saltando una sola giornata di campionato. La seconda sarebbero lodegli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora sta seguendo la situazione e valuterà eventuali interventi del ...

