Serie A, il Giudice sportivo ferma Rabiot e Iacoponi per una giornata (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA - Ora che si è concluso il secondo turno di Serie A, il Giudice sportivo ha fermato per una giornata due giocatori: Simone Iacoponi del Parma e Adrien Rabiot della Juventus , entrambi espulsi. ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ROMA - Ora che si è concluso il secondo turno diA, ilhato per unadue giocatori: Simonedel Parma e Adriendella Juventus , entrambi espulsi. ...

