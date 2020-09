Serie A, il coordinatore dei medici: “Il turno non è a rischio” (Di martedì 29 settembre 2020) C'è apprensione in Serie A dopo i casi di positività riscontrati in casa Genoa. Sono 14 i positivi tra giocatori e staff e la notizia ha fatto scattare l'allarme anche a Castel Volturno. Gattuso e la sua rosa hanno dovuto effettuare tamponi e la trasferta di Torino per il match contro la Juventus è a forte rischio, così come la gara tra Genoa e Torino.CORONAVIRUS, PARLA IL coordinatore DEI medicicaption id="attachment 1026359" align="alignnone" width="300" Pjaca (getty images)/captionParole importanti nel frattempo arrivano da Gianni Nanni. Il coordinatore dei medici della Serie A ha parlato ai microfoni di SkySport escludendo un possibile rinvio dei turni di questo weekend: "Secondo me la prossima giornata non è a ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) C'è apprensione inA dopo i casi di positività riscontrati in casa Genoa. Sono 14 i positivi tra giocatori e staff e la notizia ha fatto scattare l'allarme anche a Castel Vol. Gattuso e la sua rosa hanno dovuto effettuare tamponi e la trasferta di Torino per il match contro la Juventus è a forte rischio, così come la gara tra Genoa e Torino.CORONAVIRUS, PARLA ILDEIcaption id="attachment 1026359" align="alignnone" width="300" Pjaca (getty images)/captionParole importanti nel frattempo arrivano da Gianni Nanni. IldeidellaA ha parlato ai microfoni di SkySport escludendo un possibile rinvio dei turni di questo weekend: "Secondo me la prossima giornata non è a ...

