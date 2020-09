Serie A, gli arbitri Fourneau e La Penna fermati dopo Napoli-Genoa (Di martedì 29 settembre 2020) Arrivano le prime ripercussioni del match Napoli-Genoa sul mondo del calcio italiano. Francesco Fourneau e Federico La Penna erano infatti a Napoli domenica 27 settembre in occasione del match, rispettivamente come quarto uomo e addetto Var, e per motivi precauzionali non verranno impegnati nel prossimo match. I due erano stati designati per Benevento-Inter, ma in seguito alle numerose positività al Covid-19 emerse nel Genoa, sono stati sostituiti da Marco Piccinini e Livio Martinelli. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Arrivano le prime ripercussioni del matchsul mondo del calcio italiano. Francescoe Federico Laerano infatti adomenica 27 settembre in occasione del match, rispettivamente come quarto uomo e addetto Var, e per motivi precauzionali non verranno impegnati nel prossimo match. I due erano stati designati per Benevento-Inter, ma in seguito alle numerose positività al Covid-19 emerse nel, sono stati sostituiti da Marco Piccinini e Livio Martinelli.

LegaSalvini : ++ MANCANO POCHI GIORNI! DALL'1 AL 3 OTTOBRE A CATANIA TI ASPETTIAMO A 'GLI ITALIANI SCELGONO LA LIBERTÀ' ++ Una s… - Gazzetta_it : #Suarez e l'esame farsa: gli intercettati parlano di Fabio #Paratici nelle telefonate - sscnapoli : Il @sscnapoli ha vinto in tutti gli ultimi quattro esordi stagionali di Serie A (sempre in trasferta), segnando in… - sportface2016 : #SerieA, gli arbitri Fourneau e La Penna fermati dopo #NapoliGenoa - annamaugeri : @iaia71716551 @Annmaryk1 non so se sai che gli Immam hanno condannato l serie ed imposto la chiusura. Hanno anche m… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Yellowstone 2, le anticipazioni del finale di stagione della serie tv con Kevin Costner Sky Tg24 Vikings: come si conclude realmente la saga dei figli di Ragnar

Ci sono diverse differenze tra le storie di Bjorn e i suoi fratelli dei racconti norreni e quelle della serie Vikings: scopriamole insieme.

PC ottobre 2020, i giochi migliori del mese

Ottobre è il mese di Shadowlands, la nuova espansione di World of Warcraft, ma arrivano su PC anche Watch Dogs: Legion, Star Wars: Squadrons, FIFA 21 e Remothered: Broken Porcelain. Quali sono i ...

Ci sono diverse differenze tra le storie di Bjorn e i suoi fratelli dei racconti norreni e quelle della serie Vikings: scopriamole insieme.Ottobre è il mese di Shadowlands, la nuova espansione di World of Warcraft, ma arrivano su PC anche Watch Dogs: Legion, Star Wars: Squadrons, FIFA 21 e Remothered: Broken Porcelain. Quali sono i ...