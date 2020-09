Serie A, bufera Covid in casa Genoa: sono 14 i positivi. Ecco cosa prevede il protocollo in Italia (Di martedì 29 settembre 2020) Il caso Genoa allarma la Serie A.La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. In occasione della seconda giornata del campionato di Serie A, il Grifone ha perso 6-0 contro il Napoli. Come se non bastasse, il giorno dopo la disfatta contro i partenopei, la stessa società ligure ha comunicato di un incremento del numero dei positivi al Coronavirus tra i membri del club, tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin sono, infatti, altre 14 le positività registrate nelle ultime ore. Il Genoa ha sospeso gli allenamenti - come anche disposto dall'Asl - in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i tesserati nella giornata di mercoledì.Attualmente questo resta l’unico provvedimento ufficiale, mentre si attende di capire ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) Il casoallarma laA.La compagine di Rolando Maran è in un momento di caos. In occasione della seconda giornata del campionato diA, il Grifone ha perso 6-0 contro il Napoli. Come se non bastasse, il giorno dopo la disfatta contro i partenopei, la stessa società ligure ha comunicato di un incremento del numero deial Coronavirus tra i membri del club, tra staff e calciatori: dopo Mattia Perin, infatti, altre 14 letà registrate nelle ultime ore. Ilha sospeso gli allenamenti - come anche disposto dall'Asl - in attesa di nuovi tamponi a cui si sottoporranno i tesserati nella giornata di mercoledì.Attualmente questo resta l’unico provvedimento ufficiale, mentre si attende di capire ...

Mediagol : #SerieA, bufera Covid in casa #Genoa: sono 14 i positivi. Ecco cosa prevede il protocollo in Italia - salvione : Bufera Suarez, ora tutti indagano sul suo esame - sportli26181512 : Bufera Suarez, ora tutti indagano sul suo esame: La Procura di Perugia deciderà se sentirlo in video. Si muove pure… - AzzurrissimoTwi : ?? COVID. Bufera sulla Serie A dopo il caso Genoa, ecco cosa può succedere - - eSportsMag_it : Quattordicesima puntata per eSportsMag Radio e vi racconterò del turbinio di critiche e accuse che circonda la LPL,… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie bufera Bufera Suarez, ora tutti indagano sul suo esame Corriere dello Sport Bufera Suarez, ora tutti indagano sul suo esame

PERUGIA - Dopo la “riprogrammazione” voluta da Raffaele Cantone (“indignato” per le fughe di notizie), ripartono le indagini sull’esame “farsa” di Luis Suarez, che il 17 settembre ha conseguito all’Un ...

Caso Genoa, idea Ziliani per Juve-Napoli scatena la bufera

Il giornalista accenna ai possibili rischi legati a ulteriori contagi e propone di rinviare il big match in programma domenica sera a Torino.

PERUGIA - Dopo la “riprogrammazione” voluta da Raffaele Cantone (“indignato” per le fughe di notizie), ripartono le indagini sull’esame “farsa” di Luis Suarez, che il 17 settembre ha conseguito all’Un ...Il giornalista accenna ai possibili rischi legati a ulteriori contagi e propone di rinviare il big match in programma domenica sera a Torino.