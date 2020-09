Serie A, Benevento-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte (Di martedì 29 settembre 2020) L'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida con il Benevento: "Che gara mi aspetto domani? Una gara tosta, sotto tutti i punti di vista". Sui diversi moduli a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) L'allenatore dell'ha parlato alla vigilia della sfida con il: "Che gara mi aspetto domani? Una gara tosta, sotto tutti i punti di vista". Sui diversi moduli a ...

SkySport : Fratelli Inzaghi, siparietto a Sky dopo le vittorie: 'Nostro padre piangeva di gioia' ? - SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - Gazzetta_it : #SerieA, le parole di #AntonioConte alla vigilia di Benevento-Inter - calciomercatoit : ???#BeneventoInter - la conferenza di #Conte: 'Non vedo l'ora finisca il mercato' - SkySport : Benevento-Inter, Conte in conferenza: 'Gara tosta. Inzaghi un malato come me' -