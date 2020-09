Senhit | la più internazionale delle artiste italiane

Leggi su dilei

(Di martedì 29 settembre 2020) Una voce incredibile, una presenza forte e tanta, tanta grinta. Sono questi gli ingredienti per i qualiè amata dal pubblico, in Italia e all’estero. Definita “la più”, non solo per le sue origini, ma anche (e soprattutto) per il suo percorso musicale,è nata in Italia da genitori di origine eritrea, ed è cresciuta tra Bologna, la vicina San Marino e il mondo dei musical internazionali, essendo spesso in tour con Disney on Broadway (“The Lion King”, dove aveva il ruolo della protagonista Nala, “Hair”, “Fame”) e altre compagnie come quella de “Il Grande Campione” di Massimo Ranieri. Successivamente ha lasciato il teatro e ha iniziato la sua ...