"Sei gay? Faccio magie". Sconvolgente al Gf Vip: Franceska assalta Tommaso... "con la lingua". Roba da censura (Di martedì 29 settembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip nascono amori, passioni incontenibili. Il tutto sotto l'occhio attento delle telecamere del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Non solo Gregoraci-Pretelli. Già, la "passionaccia" sembra travolgere anche Franceska Pepe e Tommaso Zorzi. Nella notte, infatti, è successo qualcosa di piuttosto clamoroso, rilanciato sui social. Al grido di "sei gay? Guarda che io Faccio magie", la Pepe è letteralmente saltata addosso a Zorzi, che era sdraiato sul divano, così come si vede nella fotografia. Ma non solo: tra i due ci sarebbe stato anche un bacio molto, molto spinto. Passione? Gioco? Noia? Chissà, ai posteri l'ardua sentenza.

