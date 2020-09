Scuole, trasporti e covid: l’intervento del sindaco Mastella a Palazzo Mosti (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Questa mattina il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto in occasione della conferenza dei servizi sulle Scuole presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti. Questi i temi caldi della giornata: Scuole: “Sarà un inizio anno duro, sicuramente ci saranno dei problemi, ma i nostri ragazzi devono capire che questa non è normalità, – dichiara Clemente Mastella – siamo in una emergenza mondiale. Abbiamo fatto un buon lavoro per creare serenità. Le Scuole saranno vigiliate dalla Polizia Municipale e da ex poliziotti e carabinieri in pensione, per garantire visivamente una certa sicurezza per il territorio“. covid a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Questa mattina ildi Benevento, Clemente, è intervenuto in occasione della conferenza dei servizi sullepresso la Sala Consiliare di. Questi i temi caldi della giornata:: “Sarà un inizio anno duro, sicuramente ci saranno dei problemi, ma i nostri ragazzi devono capire che questa non è normalità, – dichiara Clemente– siamo in una emergenza mondiale. Abbiamo fatto un buon lavoro per creare serenità. Lesaranno vigiliate dalla Polizia Municipale e da ex poliziotti e carabinieri in pensione, per garantire visivamente una certa sicurezza per il territorio“.a ...

