Scuola, in Emilia-Romagna arrivano le mascherine per gli alunni sordi (Di martedì 29 settembre 2020) BOLOGNA – A scuola mascherine trasparenti per venire incontro agli alunni con problemi di udito. E' stata approvata questa mattina all'unanimita' in commissione la risoluzione presentata dal centrosinistra per impegnare la Regione a fornire questi tipo di dispositivi. "Sicuramente questa risoluzione non risolve tutti i problemi dei sordi o sordo-ciechi, ma crediamo sia un primo passo che possa concretizzarsi in tempi brevi per venire incontro alle ulteriori difficolta' delle persone con difficolta' uditive in questo periodo di pandemia", afferma il consigliere di "Coraggiosa" Federico Amico, primo firmatario del documento condiviso col Pd e la lista Bonaccini.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Emilia Scuola Reggio Emilia covid, altri quattro casi il Resto del Carlino Scuola, corsa contro il tempo per i concorsi ordinari per gli insegnanti: in 500 mila per 45 mila posti

Covid19, nelle scuole dell’Emilia Romagna arrivano le mascherine per i sordi

BOLOGNA – Le mascherine per i sordi arriveranno nelle scuole dell’Emilia-Romagna. In Commissione Sanità questa mattina è stata approvata all’unanimità la proposta di Federico Amico, consigliere region ...

