Screening nelle scuole, via libera del Cts ai test rapidi “antigenici”. Spallanzani già pronto: “Esami su 800mila studenti” (Di martedì 29 settembre 2020) I test rapidi “antigenici” potranno essere utilizzati in tutta Italia per limitare la diffusione del Covid-19 tra i banchi di scuola. Lo ha deciso il Comitato tecnico scientifico accogliendo la richiesta avanzata dal ministero della Salute. L’accordo di massima, che dovrà essere ulteriormente approfondito nelle prossime ore, prevede che questa tipologia di tampone possa essere impiegata negli istituti scolastici “ai fini esclusivi di Screening“. Cosa significa? Che di fronte a un sospetto caso Covid, si potranno testare nel giro di 20-30 minuti tutti i contatti stretti (ad esempio un’intera classe). In caso di positività, però,. bisognerà sottoporsi al tampone molecolare per avere la diagnosi definitiva. Con la sua decisione, il Cts ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) I“antigenici” potranno essere utilizzati in tutta Italia per limitare la diffusione del Covid-19 tra i banchi di scuola. Lo ha deciso il Comitato tecnico scientifico accogliendo la richiesta avanzata dal ministero della Salute. L’accordo di massima, che dovrà essere ulteriormente approfonditoprossime ore, prevede che questa tipologia di tampone possa essere impiegata negli istituti scolastici “ai fini esclusivi di“. Cosa significa? Che di fronte a un sospetto caso Covid, si potrannoare nel giro di 20-30 minuti tutti i contatti stretti (ad esempio un’intera classe). In caso di positività, però,. bisognerà sottoporsi al tampone molecolare per avere la diagnosi definitiva. Con la sua decisione, il Cts ...

fanpage : In arrivo nelle scuole i test antigenici rapidi, per effettuare screening a tappeto su studenti e personale scolast… - Kleinep28 : RT @ultimoranet: #Coronavirus, 1.648 contagiati, 24 morti e 1316 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Test rapidi, via libera del Cts per… - ultimoranet : #Coronavirus, 1.648 contagiati, 24 morti e 1316 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. Test rapidi, via libera del… - LaSabri05506139 : RT @FQLive: #ULTIMORA Via libera del Cts ai test rapidi 'antigenici' per screening nelle scuole - Feversinger : RT @FQLive: #ULTIMORA Via libera del Cts ai test rapidi 'antigenici' per screening nelle scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Screening nelle Scuola, dal Cts via libera ai tamponi rapidi per screening: accordo su bozza ministero Salute Il Messaggero Scuola, via libera del Cts ai test rapidi per lo screening

Il Cts ha dato via libera alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening. Secondo quanto si apprende, c'è stato infatti un accordo di massima nel corso de ...

Scuola, il Cts dà il via libera ai test rapidi per lo screening

I test antigenici proposti dal Ministero della Salute darebbero la possibilità di sapere in 20 minuti se uno studente è positivo.

Il Cts ha dato via libera alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening. Secondo quanto si apprende, c'è stato infatti un accordo di massima nel corso de ...I test antigenici proposti dal Ministero della Salute darebbero la possibilità di sapere in 20 minuti se uno studente è positivo.