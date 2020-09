Scompenso cardiaco per un milione di italiani, al via una campagna di prevenzione (Di martedì 29 settembre 2020) Novartis, nella giornata del cuore 2020, promuove "Il cuore non può aspettare" , una campagna per sensibilizzare sulla prevenzione e la continuità terapeutica nello Scompenso cardiaco, una patologia... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 settembre 2020) Novartis, nella giornata del cuore 2020, promuove "Il cuore non può aspettare" , unaper sensibilizzare sullae la continuità terapeutica nello, una patologia...

IOdonna : Giornata Mondiale del Cuore 2020: che cos’è lo scompenso cardiaco e perché non sottovalutarlo - salutedomani : Scompenso cardiaco, al via la campagna “Il cuore non puo' aspettare” - Cardioinfo_it : Abbiamo chiesto a @MicheleSenni di sintetizzare per noi gli avanzamenti principali raggiunti negli ultimi anni nel… - salutedomani : #Scompenso #cardiaco, al via la #campagna “Il #cuore non puo' aspettare”: Più di 20 milioni… - salutedomani : Scompenso cardiaco, al via la campagna “Il cuore non puo' aspettare” -