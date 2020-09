Sarà Luka Jovic il rinforzo per l’attacco giallorosso? (Di martedì 29 settembre 2020) L’attaccante serbo Luka Jovic è sempre più vicino alla Roma. Nonostante ci fossero tutti i presupposti per il trasferimento di Borja Mayoral, la pista si è infatti notevolmente raffreddata. L’allenatore dei Blancos, Zinedine Zidane, sembra reputare maggiormente adatto Borja Mayoral rispetto a Luka Jovic come vice di Benzema. Ha infatti approvato la cessione in prestito dell’attaccante ex Eintracht Francoforte. Il Real ha quindi deciso per il momento di bloccare la cessione del centravanti spagnolo classe ’97. Tre grandi della Serie A su Luka Jovic: la Roma è in testa Oltre alla Roma, anche Inter e Milan hanno messo gli occhi su Jovic. A queste si aggiunge il Manchester United, che però ad oggi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020) L’attaccante serboè sempre più vicino alla Roma. Nonostante ci fossero tutti i presupposti per il trasferimento di Borja Mayoral, la pista si è infatti notevolmente raffreddata. L’allenatore dei Blancos, Zinedine Zidane, sembra reputare maggiormente adatto Borja Mayoral rispetto acome vice di Benzema. Ha infatti approvato la cessione in prestito dell’attaccante ex Eintracht Francoforte. Il Real ha quindi deciso per il momento di bloccare la cessione del centravanti spagnolo classe ’97. Tre grandi della Serie A su: la Roma è in testa Oltre alla Roma, anche Inter e Milan hanno messo gli occhi su. A queste si aggiunge il Manchester United, che però ad oggi ...

