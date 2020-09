Samsung 980 PRO: il nuovo SSD PCI-E 4.0 (Di martedì 29 settembre 2020) Il nuovo SSD 980 PRO M.2, di Samsung sbarca sul mercato globale portando PCI-E 4.0, alta velocità di scrittura/lettura e controllo termico migliorato. Samsung 980 PRO – Specifiche, confronto e novità In passato abbiamo discusso varie volte della tecnologia SSD, delle differenze con le unità di memoria classiche e di come alcuni marchi avessero ottenuto grandi successi in questo campo. Samsung in passato ha dominato il mondo delle unità di memoria a stato solido grazie ai prodotti della serie 960 e 970, introducendo anche versioni EVO e PRO. Il colosso sudcoreano, vista l’alta competizione dell’attuale mercato, rinnova il suo brand con il lancio del nuovo SSD 980 PRO. Questo prodotto, accennato nel nostro articolo su Sabrent e presentato a inizio mese, vanta ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 29 settembre 2020) IlSSD 980 PRO M.2, disbarca sul mercato globale portando PCI-E 4.0, alta velocità di scrittura/lettura e controllo termico migliorato.980 PRO – Specifiche, confronto e novità In passato abbiamo discusso varie volte della tecnologia SSD, delle differenze con le unità di memoria classiche e di come alcuni marchi avessero ottenuto grandi successi in questo campo.in passato ha dominato il mondo delle unità di memoria a stato solido grazie ai prodotti della serie 960 e 970, introducendo anche versioni EVO e PRO. Il colosso sudcoreano, vista l’alta competizione dell’attuale mercato, rinnova il suo brand con il lancio delSSD 980 PRO. Questo prodotto, accennato nel nostro articolo su Sabrent e presentato a inizio mese, vanta ...

infoitscienza : Samsung offre prestazioni SSD di livello superiore con 980 PRO per il gaming e le applicazioni per PC di fascia alta - infoitscienza : Samsung: il modello SSD 980 PRO è disponibile a partire da questo mese - infoitscienza : Samsung Ssd 980 Pro, lo storage perfetto per il gaming - infoitscienza : Samsung, 980 SSD PRO è arrivato sul mercato: PCI Express 4.0 per prestazioni elevate - infoitscienza : Samsung 980 PRO ufficiali, prezzi e disponibilità dei nuovi SSD next-gen -