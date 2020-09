Sampdoria, Candreva: “Il mio arrivo? Trattativa lampo. Ho parlato tanto con Quagliarella” (Di martedì 29 settembre 2020) Non è iniziato nel modo giusto il campionato della Sampdoria ma con qualche innesto sul mercato le cose potrebbero cambiare. Una delle novità è Antonio Candreva che si è presentato subito con un'ottima prova contro il Benevento. Parlando ai canali ufficiali del club, l'esterno italiano ha commentato il suo approdo a Genova e le sue ambizioni sulla stagione rivelando anche un particolare retroscena sulla Trattativa che lo ha portato dall'Inter alla maglia blucerchiata.Candreva si presenta al mondo Sampdoriacaption id="attachment 1027953" align="alignnone" width="631" Quagliarella (getty images)/caption"Iniziare questa nuova esperienza è davvero bello. Vengo qui con entusiasmo e voglia di fare bene. I compagni mi hanno subito fatto sentire a casa. I primi giorni sono ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 settembre 2020) Non è iniziato nel modo giusto il campionato dellama con qualche innesto sul mercato le cose potrebbero cambiare. Una delle novità è Antonioche si è presentato subito con un'ottima prova contro il Benevento. Parlando ai canali ufficiali del club, l'esterno italiano ha commentato il suo approdo a Genova e le sue ambizioni sulla stagione rivelando anche un particolare retroscena sullache lo ha portato dall'Inter alla maglia blucerchiata.si presenta al mondocaption id="attachment 1027953" align="alignnone" width="631" Quagliarella (getty images)/caption"Iniziare questa nuova esperienza è davvero bello. Vengo qui con entusiasmo e voglia di fare bene. I compagni mi hanno subito fatto sentire a casa. I primi giorni sono ...

