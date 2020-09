Salvini Attacca Azzolina su Concorso Straordinario: sta Facendo un Disastro (Di martedì 29 settembre 2020) Matteo Salvini, leader della Lega, scrive su Facebook un messaggio contro la Ministra Azzolina. “Scuola, ribadisco la proposta formale della Lega: NO a concorsi in un periodo delicato come questo, con rischi per la salute e con migliaia di cattedre ancora vuote, SÌ alla STABILIZZAZIONE delle migliaia di precari che insegnano già da anni” afferma. … Leggi su youreduaction (Di martedì 29 settembre 2020) Matteo, leader della Lega, scrive su Facebook un messaggio contro la Ministra. “Scuola, ribadisco la proposta formale della Lega: NO a concorsi in un periodo delicato come questo, con rischi per la salute e con migliaia di cattedre ancora vuote, SÌ alla STABILIZZAZIONE delle migliaia di precari che insegnano già da anni” afferma. …

LegaSalvini : RINCARO DELLE TASSE SUL GASOLIO PER 5 MILIARDI, #SALVINI ACCUSA: 'NON È IL MOMENTO DI BASTONARE GLI ITALIANI' - GianpieraA : RT @Pinucci63757977: #COVID19 letale per Salvini, gli ha stravolto l'agenda: il bollettino degli sbarchi e la paura per il feroce clandesti… - AnnaScattone : RT @Pinucci63757977: #COVID19 letale per Salvini, gli ha stravolto l'agenda: il bollettino degli sbarchi e la paura per il feroce clandesti… - Ilsognatore13 : RT @francescatotolo: La sempre compassata #Murgia torna all’attacco di #Salvini. Mi raccomando però non criticatela altrimenti siete fascis… - martini_massimo : @Zziagenio78 Corto circuito: 'Fedez attacca Salvini al citofono: 'Voleva fare il giustiziere ma sembra un testimone di Geova' -