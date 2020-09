S.S. Lazio e Croce Rossa Italiana insieme per sensibilizzazione contro Covid (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Una partita all’Olimpico, per la Lazio, all’insegna dell’impegno contro la pandemia, quella che vedra’ in campo la squadra biancoceleste dare avvio a una campagna contro il Covid-19 insieme alla Croce Rossa Italiana. Obiettivo dei promotori e’ quello di sensibilizzare i tifosi e tutti all’uso della mascherina e al rispetto delle regole per prevenire e contrastare il contagio. A presentare l’iniziativa, mercoledi’ 30 settembre a bordo campo prima del fischio di inizio, ci saranno il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, il Presidente della Croce Rossa Italiana e dell’Ifrc (Federazione Internazionale delle Societa’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 settembre 2020) Roma – Una partita all’Olimpico, per la, all’insegna dell’impegnola pandemia, quella che vedra’ in campo la squadra biancoceleste dare avvio a una campagnail-19alla. Obiettivo dei promotori e’ quello di sensibilizzare i tifosi e tutti all’uso della mascherina e al rispetto delle regole per prevenire e contrastare il contagio. A presentare l’iniziativa, mercoledi’ 30 settembre a bordo campo prima del fischio di inizio, ci saranno il Presidente della, Claudio Lotito, il Presidente dellae dell’Ifrc (Federazione Internazionale delle Societa’ ...

