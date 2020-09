Ryanair lancia nuove rotte (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Ryanair ha annunciato il lancio di due nuove rotte che collegheranno Oradea (Romania) a Milano Bergamo e Bologna, entrambe con due frequenze settimanali a partire da dicembre, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 e l’estate 2021. In più Ryanair ha aggiunto 17 voli settimanali su 5 nuove rotte domestiche operate da Napoli e aventi destinazione Cagliari, Genova, Palermo, Trieste e Torino. Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) –ha annunciato il lancio di dueche collegheranno Oradea (Romania) a Milano Bergamo e Bologna, entrambe con due frequenze settimanali a partire da dicembre, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020 e l’estate 2021. In piùha aggiunto 17 voli settimanali su 5domestiche operate da Napoli e aventi destinazione Cagliari, Genova, Palermo, Trieste e Torino.

