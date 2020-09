Ryanair, dal 25 ottobre nuovo volo Torino-Napoli (Di martedì 29 settembre 2020) Ryanair ha annunciato oggi l’avvio di una nuova rotta da Torino verso Napoli, che prenderà il via il prossimo 25 ottobre, in coincidenza con l’avvio della stagione invernale 2020/2021 e sarà effettuato quattro volte a settimana, con partenze di domenica, lunedì, mercoledì e venerdì. “La nuova rotta – si sottolinea – si inserisce nel piano di investimenti sul segmento domestico che Ryanair ha avviato su Torino già nei mesi scorsi, con l’incremento di frequenze messo in campo sin dalle settimane scorse su Bari e Catania, che sarà mantenuto anche per la stagione invernale”. “Questo nuovo collegamento – ha detto Jason Mc Guinnes, Direttore Commerciale di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 29 settembre 2020)ha annunciato oggi l’avvio di una nuova rotta daverso, che prenderà il via il prossimo 25, in coincidenza con l’avvio della stagione invernale 2020/2021 e sarà effettuato quattro volte a settimana, con partenze di domenica, lunedì, mercoledì e venerdì. “La nuova rotta – si sottolinea – si inserisce nel piano di investimenti sul segmento domestico cheha avviato sugià nei mesi scorsi, con l’incremento di frequenze messo in campo sin dalle settimane scorse su Bari e Catania, che sarà mantenuto anche per la stagione invernale”. “Questocollegamento – ha detto Jason Mc Guinnes, Direttore Commerciale di ...

tryskeles : @Ryanair_IT lancia il volo quadrisettimanale Da Napoli per @AeroportoPa e viceversa partire dal 25 ottobre. Il coll… - Ryanair_IT : RT @GenovAeroporto: ?? Dal 27 ottobre @Ryanair_IT vola da Genova a Napoli tre volte alla settimana ?? - Ryanair_IT : RT @VisitSicilyOP: @Ryanair_IT lancia il volo quadrisettimanale Da Napoli per @AeroportoPa e viceversa partire dal 25 ottobre. Il collegame… - Ryanair_IT : Siamo lieti di annunciare 5 nuove rotte domestiche che collegheranno Napoli con Cagliari, Genova, Palermo, Trieste… - VisitSicilyOP : @Ryanair_IT lancia il volo quadrisettimanale Da Napoli per @AeroportoPa e viceversa partire dal 25 ottobre. Il coll… -