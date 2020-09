Rugani Juventus, la risposta all’offerta del Valencia (Di martedì 29 settembre 2020) Il Valencia ha provato ad assicurarsi le prestazioni di Daniele Rugani. Il centrale non rientra nel progetto di Andrea Pirlo e potrebbe essere fondamentale per far respirare la casse di Andrea Agnelli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero rifiutato l’offerta della squadra spagnola che aveva proposto un prestito secco con indennizzo legato ad alcuni bonus. Juventus: la decisione su Rugani Nell’ultima settimana di mercato, si prenderanno ulteriormente in considerazione i tentati che dovrebbero fare altri club interessati al ragazzo ex Empoli. Leggi anche:Douglas Costa Juventus, addio vicino: 2 top club piombano sul brasiliano Wolverhampton e Rennes sono le altre squadre che hanno preso informazioni sul classe 1994 che ha una valutazione di circa 20 milioni di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020) Ilha provato ad assicurarsi le prestazioni di Daniele. Il centrale non rientra nel progetto di Andrea Pirlo e potrebbe essere fondamentale per far respirare la casse di Andrea Agnelli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero rifiutato l’offerta della squadra spagnola che aveva proposto un prestito secco con indennizzo legato ad alcuni bonus.: la decisione suNell’ultima settimana di mercato, si prenderanno ulteriormente in considerazione i tentati che dovrebbero fare altri club interessati al ragazzo ex Empoli. Leggi anche:Douglas Costa, addio vicino: 2 top club piombano sul brasiliano Wolverhampton e Rennes sono le altre squadre che hanno preso informazioni sul classe 1994 che ha una valutazione di circa 20 milioni di ...

