Romulus, la serie Sky sulla nascita di Roma presentata alla Festa del Cinema; a novembre su Sky e Now Tv (Di martedì 29 settembre 2020) Romulus, arriva una serie originale Sky di Matteo Rovere con Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli. Aggiornamento 29 settembre 2020 Romulus sarà a novembre su Sky e Now Tv e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma che si svolgerà da 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica, dove saranno proiettati i primi due episodi come evento speciale. Aggiornamento 15 luglio 2019: Sky Atlantic ha rilasciato le prime foto di Romulus, la serie di Matteo Rovere che arriverà prossimamente su Sky. Come potete vedere la produzione è attualmente in corso a Cinecittà World. Eccole: ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 29 settembre 2020), arriva unaoriginale Sky di Matteo Rovere con Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco di Napoli. Aggiornamento 29 settembre 2020sarà asu Sky e Now Tv e presentato in anteprimadeldiche si svolgerà da 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica, dove saranno proiettati i primi due episodi come evento speciale. Aggiornamento 15 luglio 2019: Sky Atlantic ha rilasciato le prime foto di, ladi Matteo Rovere che arriverà prossimamente su Sky. Come potete vedere la produzione è attualmente in corso a Cinecittà World. Eccole: ...

Romulus, la serie tv che racconta la nascita di Roma

Ora dopo ora in quel budello ci finisce tutta l'Italia, che scopre la tv del dolore. Sky, serie tv in onda nel 2021: arrivano tre novità. Le altre due novità Sky Original si tuffano invece su altri ge ...

