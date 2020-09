Romina Power struccata e con i capelli un po’ selvaggi: a 68 anni come non si era mai vista, trattenete il respiro [FOTO] (Di martedì 29 settembre 2020) Romina Power è sempre stata una delle donne più belle e affascinanti dello spettacolo italiano. E’ ancora una delle donne più amate in Italia e su di lei i segni dell’età sono simboli di bellezza e niente più. Romina Power selvaggia e struccata, bellezza mozzafiato a 68 anni FOTO In viaggio con il figlio Yari, Romina Power si mostra in tutta la sua bellezza naturale. Abito lungo, colorato e morbido, espressione serena e viso acqua e sapone. A 68 anni è ancora una regina di fascino e femminilità, che non ha bisogno di filtri per mostrarsi al pubblico. I fan, infatti, la amano e la seguono con lo stesso affetto di sempre, lasciandole ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020)è sempre stata una delle donne più belle e affascinanti dello spettacolo italiano. E’ ancora una delle donne più amate in Italia e su di lei i segni dell’età sono simboli di bellezza e niente più.a e, bellezza mozzafiato a 68In viaggio con il figlio Yari,si mostra in tutta la sua bellezza naturale. Abito lungo, colorato e morbido, espressione serena e viso acqua e sapone. A 68è ancora una regina di fascino e femminilità, che non ha bisogno di filtri per mostrarsi al pubblico. I fan, infatti, la amano e la seguono con lo stesso affetto di sempre, lasciandole ...

