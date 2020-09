Roma, Zidane toglie Boja Mayoral dal mercato ma offre Jovic (Di martedì 29 settembre 2020) Calciomercato Roma: il Real Madrid blocca la cessione di Borja Mayoral, ma offre Jovic ai giallorossi L’accordo tra la Roma e il Real Madrid per l’attaccante Borja Mayoral sembrava vicino. A bloccare tutto, però, sarebbe stato Zinedine Zidane che non vorrebbe privarsi dello spagnolo. Ma i Blancos potrebbero comunque risolvere il problema offensivo dei giallorossi. Come riportato da Il Tempo, il club della capitale spagnola avrebbe offerto alla Roma il prestito di Luka Jovic abbassando le pretese sulla cifra richiesta per lasciarlo partire con questa formula. Il nodo da sciogliere per i giallorossi sarebbe quello dell’ingaggio, con il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Calcio: il Real Madrid blocca la cessione di Borja, maai giallorossi L’accordo tra lae il Real Madrid per l’attaccante Borjasembrava vicino. A bloccare tutto, però, sarebbe stato Zinedineche non vorrebbe privarsi dello spagnolo. Ma i Blancos potrebbero comunque risolvere il problema offensivo dei giallorossi. Come riportato da Il Tempo, il club della capitale spagnola avrebbe offerto allail prestito di Lukaabbassando le pretese sulla cifra richiesta per lasciarlo partire con questa formula. Il nodo da sciogliere per i giallorossi sarebbe quello dell’ingaggio, con il ...

