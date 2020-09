Roma. Nasce il Distretto degli Artigiani a Tor di Nona

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 29 settembre 2020) La Giunta capitolina ha approvato il progetto per l’istituzione del “dell’artigianato artistico” di Tor di: un piano di rilancio dell’area e delle vie limitrofe attraverso la tutela della professione artigiana cui saranno dedicati 30 immobili di proprietà comunale siti in quella zona, che saranno messi a bando subordinatamente all’effettiva disponibilità dell’Amministrazione. L’area – ricompresa fra Via di Tor di, Via dei Coronari, Via dell’Arco di Parma, Via Lancellotti e Via della Rondinella – sarà infatti consacrata all’artigianato artistico, inteso quale patrimonio immateriale culturale ed economico della città, in considerazione dei saperi e delle tradizioni che lo contraddistinguono: i locali individuati – ...