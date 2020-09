Roma, Gaia e Camilla uccise in Corso Francia, 5 anni per Pietro Genovese. AIFVS: ‘Non ha chiesto scusa ai familiari, pena irrisoria” (Di martedì 29 settembre 2020) Cinque anni di reclusione. E’ quanto rischia Pietro Genovese a causa della richiesta del Pm davanti al Gup Gaspare Sturzo (originariamente di 7 anni e 6 mesi, poi ridotta di un terzo per rito abbreviato). Il giovane, figlio del noto regista Paolo Genovese, stava viaggiando a 90km/h quando investì ed uccise sul colpo Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, nella notte del 22 dicembre del 2019, sul lungo Corso Francia, a Roma. Il conducente sta affrontando il rito abbreviato che prevede altre tre udienze: 16 ottobre (le restanti parti civili), 23 ottobre (arringhe dei difensori dell’imputato) e 30 ottobre (controrepliche e sentenza definitiva). A spiegare quanto avvenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Cinquedi reclusione. E’ quanto rischiaa causa della richiesta del Pm davanti al Gup Gaspare Sturzo (originariamente di 7e 6 mesi, poi ridotta di un terzo per rito abbreviato). Il giovane, figlio del noto regista Paolo, stava viaggiando a 90km/h quando investì edsul colpoVon Freymann egnoli, nella notte del 22 dicembre del 2019, sul lungo, a. Il conducente sta affrontando il rito abbreviato che prevede altre tre udienze: 16 ottobre (le restanti parti civili), 23 ottobre (arringhe dei difensori dell’imputato) e 30 ottobre (controrepliche e sentenza definitiva). A spiegare quanto avvenuto ...

