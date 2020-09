Roma, donna investita e uccisa (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. - (Adnkronos) - Una donna di 56 anni è morta investita da un'auto, una Mercedes A 180, guidata da un 25enne. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Roma, all'altezza di via Selva Nera, angolo Riserva Grande, intersezione via Ines Bedeschi, ed è intervenuta la Polizia Locale gruppo Monte Mario. Il ragazzo è stato condotto all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti di rito, mentre la salma della donna, morta sul colpo, è stata trasportata al Gemelli. Leggi su iltempo (Di martedì 29 settembre 2020), 29 set. - (Adnkronos) - Unadi 56 anni è mortada un'auto, una Mercedes A 180, guidata da un 25enne. E' accaduto nella tarda serata di ieri a, all'altezza di via Selva Nera, angolo Riserva Grande, intersezione via Ines Bedeschi, ed è intervenuta la Polizia Locale gruppo Monte Mario. Il ragazzo è stato condotto all'ospedale Sant'Andrea per gli accertamenti di rito, mentre la salma della, morta sul colpo, è stata trasportata al Gemelli.

