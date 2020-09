Roma, chiusa sala scommesse senza autorizzazione: titolare già multato in passato (Di martedì 29 settembre 2020) Sono stati gli agenti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, ad apporre il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore di Roma”, presso un punto di raccolta scommesse nel quartiere Portuense, privo di autorizzazione. Il centro di raccolta, peraltro, era già stato oggetto di una precedente attività in relazione alla quale il titolare, era stato sanzionato amministrativamente per un importo pari a 5.000 euro e denunciato per l’assenza della prescritta licenza. Il provvedimento di chiusura emesso dal Questore, si inserisce nell’ambito di una serie di controlli generalizzati da parte della Polizia di Stato nei confronti di tutte le attività di raccolta scommesse al fine di assicurare che il flusso di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) Sono stati gli agenti del commissariato San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, ad apporre il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del Questore di”, presso un punto di raccoltanel quartiere Portuense, privo di. Il centro di raccolta, peraltro, era già stato oggetto di una precedente attività in relazione alla quale il, era stato sanzionato amministrativamente per un importo pari a 5.000 euro e denunciato per l’asdella prescritta licenza. Il provvedimento di chiusura emesso dal Questore, si inserisce nell’ambito di una serie di controlli generalizzati da parte della Polizia di Stato nei confronti di tutte le attività di raccoltaal fine di assicurare che il flusso di ...

