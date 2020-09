Ritocchino estetico per la figlia 14enne. Maria Monsè nella bufera: "I servizi sociali gliela tolgano" - (Di martedì 29 settembre 2020) Novella Toloni La soubrette è finita al centro di una feroce polemica per aver fatto ritoccare esteticamente il naso alla figlia Perla. E ora molti invocano l'intervento dei servizi sociali Il fatto in sé aveva già suscitato l'indignazione del web, ma ora che la vicenda è finita sulla copertina di Nuovo la polemica è esplosa sotto gli occhi di tutti. Maria Monsè ha portato la figlia Perla Maria, di soli 14 anni, dal chirurgo estetico per un Ritocchino al naso e il popolo dei social network è letteralmente sbottato. La donna è stata tacciata di essere un cattivo esempio per la ragazza, tanto da tirare in ballo i servizi sociali. nodo ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 settembre 2020) Novella Toloni La soubrette è finita al centro di una feroce polemica per aver fatto ritoccare esteticamente il naso allaPerla. E ora molti invocano l'intervento deiIl fatto in sé aveva già suscitato l'indignazione del web, ma ora che la vicenda è finita sulla copertina di Nuovo la polemica è esplosa sotto gli occhi di tutti.; ha portato laPerla, di soli 14 anni, dal chirurgoper unal naso e il popolo dei social network è letteralmente sbottato. La donna è stata tacciata di essere un cattivo esempio per la ragazza, tanto da tirare in ballo i. nodo ...

elisabombshell : RT @DrApocalypse: Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba' sul n… - Francym97 : RT @DrApocalypse: Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba' sul n… - gabree1991 : RT @DrApocalypse: Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba' sul n… - Luca_zone : RT @DrApocalypse: Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba' sul n… - DrApocalypse : Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba'… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritocchino estetico Ciavy cede al ritocchino estetico | Rinascita inaspettata per l’ex di Temptation Island MeteoWeek Ritocchino estetico per la figlia 14enne. Maria Monsè nella bufera: "I servizi sociali gliela tolgano"

Maria Monsè è finita al centro di una feroce polemica per aver fatto ritoccare il naso alla figlia Perla. E ora c'è chi invoca i servizi sociali.

Maria Monsè, la figlia Perla Maria si è rifatta il naso a 14 anni: polemiche

Maria Monsè l’aveva già annunciato a Pomeriggio Cinque qualche giorno fa che sarebbe successo: sua figlia Perla Maria si è rifatta il naso! Nel salotto di Barbara d’Urso, l’attrice aveva dichiarato di ...

Maria Monsè è finita al centro di una feroce polemica per aver fatto ritoccare il naso alla figlia Perla. E ora c'è chi invoca i servizi sociali.Maria Monsè l’aveva già annunciato a Pomeriggio Cinque qualche giorno fa che sarebbe successo: sua figlia Perla Maria si è rifatta il naso! Nel salotto di Barbara d’Urso, l’attrice aveva dichiarato di ...