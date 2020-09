Risultati Coppa Italia LIVE | si parte con Monza-Triestina | il programma completo

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 29 settembre 2020)– Anche laentra nel vivo, si tratta di una competizione in grado di regalare sempre molto spettacolo e non sono da escludere le sorprese. Inizio con il botto, in campoin una sfida che si preannuncia scoppiettante. Menù ricco nella giornata di mercoledì. La Reggina affronta in casa il Teramo, interessante Cittadella-Novara, così come Ascoli-Perugia. Chiusura con il botto: Brescia-Trapani e Spal-Bari., ilmartedì 29 settembre ore 20.45mercoledì 30 settembre ore 14 REGGINA-TERAMO ore ...