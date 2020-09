Rischio rinvio per Juventus-Napoli del 4 ottobre per Covid: quando ci sarà il primo verdetto (Di martedì 29 settembre 2020) rinvio Juventus-Napoli tutt’altro che utopistico. Il Napoli è in ansia dopo aver scoperto che ben 14 membri del Genoa sono risultati positivi al Covid-19, tra calciatori e staff tecnico si è dato vita ad un vero e proprio focolaio. Eppure la squadra aveva atteso i risultati dei tamponi prima del match al San Paolo contro il Napoli ed era risultato debolmente positivo solo Schone. Dunque, sono ben lontani i tempi delle scaramucce su Juventus-Napoli dovute ad altre ragioni. Ipotesi rinvio per Juventus-Napoli del 4 ottobre a causa del Covid Il match è stato posticipato di qualche ora per dar modo alla squadra ligure di avere i risultati ... Leggi su bufale (Di martedì 29 settembre 2020)tutt’altro che utopistico. Ilè in ansia dopo aver scoperto che ben 14 membri del Genoa sono risultati positivi al-19, tra calciatori e staff tecnico si è dato vita ad un vero e proprio focolaio. Eppure la squadra aveva atteso i risultati dei tamponi prima del match al San Paolo contro iled era risultato debolmente positivo solo Schone. Dunque, sono ben lontani i tempi delle scaramucce sudovute ad altre ragioni. Ipotesiperdel 4a causa delIl match è stato posticipato di qualche ora per dar modo alla squadra ligure di avere i risultati ...

