Rinvio Torino-Genoa, domani Consiglio straordinario della Lega Serie A (Di martedì 29 settembre 2020) MILANO - domani la Lega Serie A si riunirà in Consiglio straordinario per valutare l'ipotesi di Rinvio di Torino-Genoa. L'ipotesi ha preso sempre più piede dopo che il diffondersi del Coronavirus all'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) MILANO -laA si riunirà inper valutare l'ipotesi didi. L'ipotesi ha preso sempre più piede dopo che il diffondersi del Coronavirus all'...

TuttoMercatoWeb : Genoa-Torino a rischio rinvio. Domani Consiglio straordinario della Lega A per valutare l'ipotesi - Sport_Mediaset : Rinvio #GenoaTorino, il dg rossoblù: 'Non possiamo allenarci, situazione difficile'. #SportMediaset - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Rinvio della gara Genoa-Torino: domani consiglio straordinario di Lega - sportli26181512 : Rinvio Torino-Genoa, domani Consiglio straordinario della Lega #SerieA: I giocatori rossoblù non possono allenarsi… - VncnzoCrso : @juventina____ Hanno paura di venire a Torino con mezza rosa out per Covid e voeeebero il rinvio, però contro il Ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinvio Torino Covid, ipotesi rinvio Genoa-Torino Adnkronos Federsupporter, Parisi: "Napoli-Genoa non doveva essere disputata poche ore dopo positività Perin"

"Avevo appena ieri, 28 settembre, pubblicato l’articolo “Avanti, Avanti, Avanti”, in cui manifestavo tutta la mia preoccupazione, non solo e non tanto, ...

Genoa-Torino rinviata? Consiglio straordinario Lega Serie A

MILANO - Domani Consiglio straordinario della Lega Serie A che valuterà il rinvio di Torino-Genoa. L'ipotesi ha preso sempre più piede dopo che il diffondersi del Coronavirus all'interno della formazi ...

"Avevo appena ieri, 28 settembre, pubblicato l’articolo “Avanti, Avanti, Avanti”, in cui manifestavo tutta la mia preoccupazione, non solo e non tanto, ...MILANO - Domani Consiglio straordinario della Lega Serie A che valuterà il rinvio di Torino-Genoa. L'ipotesi ha preso sempre più piede dopo che il diffondersi del Coronavirus all'interno della formazi ...