Ricciardi (OMS): «Impensabile riaprire gli stadi a migliaia di persone» (Di martedì 29 settembre 2020) Walter Ricciardi, virologo membro dell’OMS, ha parlato della riapertura degli stadi ai tifosi ai microfoni di Sky Tg 24 Walter Ricciardi, virologo membro dell’OMS, è intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24 sulla questione della riapertura degli stadi ai tifosi. Ecco le sue dichiarazioni: «Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone all’interno di ambienti chiusi, ma non è pensabile aprire a migliaia di persone negli stadi. Ora non è pensabile, sarà pensabile se effettivamente continueremo a tenere la circolazione del virus sotto controllo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Walter, virologo membro dell’OMS, ha parlato della riapertura degliai tifosi ai microfoni di Sky Tg 24 Walter, virologo membro dell’OMS, è intervenuto ai microfoni di Sky Tg 24 sulla questione della riapertura degliai tifosi. Ecco le sue dichiarazioni: «Come consiglieri e tecnici, con questa circolazione del virus abbiamo privilegiato la riapertura delle scuole, rimettendo in circolazione 10 milioni diall’interno di ambienti chiusi, ma non è pensabile aprire adinegli. Ora non è pensabile, sarà pensabile se effettivamente continueremo a tenere la circolazione del virus sotto controllo». Leggi su Calcionews24.com

rtl1025 : ?? 'Non c'è una seconda ondata perché l'azzeramento dei casi non è avvenuto. In realtà non è mai finita la prima, qu… - infoitsalute : Ricciardi (Oms): «Impensabile riaprire gli stadi a migliaia di persone - infoitsalute : Riapertura stadi, Ricciardi (OMS): 'Migliaia di persone sugli spalti? Impensabile' - TUTTOJUVE_COM : Ricciardi (OMS): 'Non possiamo riaprire gli stadi a migliaia di persone, non possiamo abbassare la guardia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: OMS - Coronavirus, Ricciardi: 'Non è pensabile aprire a migliaia di persone negli stadi' -