Ricci | necessaria figura autorevole | Sassoli sarebbe grande sindaco

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma – “unper Roma a cui serve una. Credo che il Pd dovrebbe concentrarsi su unamoltoe lui, come qualcun altro, e’ un nome che ha queste caratteristiche”. Cosi’ Matteo, presidente nazionale Ali (Autonomie locali italiane), intervenendo a Roma alla prima giornata del Festival delle Citta’.

Ultime Notizie dalla rete : Ricci necessaria

PianetaEmpoli.it

Intervento dell'Ing. Giuseppe Ricci – Presidente Confindustria Energia Iter autorizzativi certi e veloci, trasformazione dei ...ALICE MARINI - Un lavoro che si è svolto in assoluto silenzio, specialmente la sera, per non spaventare i ricci che popolano i cespugli di piazza d'Armi, a Cuneo. Un gruppo di volontari (alcuni accors ...