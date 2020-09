Riapertura stadi, c’è chi spinge per il ritorno del pubblico e chi è contrario (Di martedì 29 settembre 2020) “Riaprire gradualmente stadi e palazzetti, altrimenti si rischia il crac da parte dei club senza risorse dal botteghino e dagli sponsor”: è stato questo l’argomento principale durante l’Assemblea di Lega Pro presieduta dal presidente Francesco Ghirelli. “Un risultato positivo è stato sicuramente il cambiamento del protocollo sanitario che porta all’effettuazione dei tamponi entro le 48 ore dall’incontro di calcio. I costi sono sempre alti ma almeno dimezzati: un vero passo in avanti è stato compiuto”. “Nell’incontro convocato dal Presidente della Figc Gabriele Gravina, che ringrazio, avevo proposto di passare da 22 a 23 giocatori per quello che riguardava le liste: ma per chiudere occorreva arrivare a 24. In questo contesto noi acquisiamo 2 punti chiave: le liste e il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020) “Riaprire gradualmentee palazzetti, altrimenti si rischia il crac da parte dei club senza risorse dal botteghino e dagli sponsor”: è stato questo l’argomento principale durante l’Assemblea di Lega Pro presieduta dal presidente Francesco Ghirelli. “Un risultato positivo è stato sicuramente il cambiamento del protocollo sanitario che porta all’effettuazione dei tamponi entro le 48 ore dall’incontro di calcio. I costi sono sempre alti ma almeno dimezzati: un vero passo in avanti è stato compiuto”. “Nell’incontro convocato dal Presidente della Figc Gabriele Gravina, che ringrazio, avevo proposto di passare da 22 a 23 giocatori per quello che riguardava le liste: ma per chiudere occorreva arrivare a 24. In questo contesto noi acquisiamo 2 punti chiave: le liste e il ...

