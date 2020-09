Riapertura degli stadi, Ricciardi: “Al momento non è pensabile, priorità alle scuole” (Di martedì 29 settembre 2020) Il medico Walter Ricciardi, membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del Ministero della Salute, è intervenuto a “Buongiorno” in onda su Sky Tg24, esprimendo la sua opinione in merito alla Riapertura degli stadi: “Attualmente è impensabile far entrare migliaia di persone negli impianti. Abbiamo dato priorità alla Riapertura delle scuole con questa circolazione del virus, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone negli ambienti chiusi“. Nonostante il ministro Vincenzo Spadafora e molte Regioni avessero dato l’ok per riaprire gli stadi in base alla capienza, Ricciardi e l’OMS hanno scelto la via della prudenza. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Il medico Walter, membro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del Ministero della Salute, è intervenuto a “Buongiorno” in onda su Sky Tg24, esprimendo la sua opinione in merito alla: “Attualmente è imfar entrare migliaia di persone negli impianti. Abbiamo dato priorità alladelle scuole con questa circolazione del virus, rimettendo in circolazione 10 milioni di persone negli ambienti chiusi“. Nonostante il ministro Vincenzo Spadafora e molte Regioni avessero dato l’ok per riaprire gliin base alla capienza,e l’OMS hanno scelto la via della prudenza.

Walter Ricciardi, membro dell’OMS, ha spiegato ciò che lo ha spinto a bocciare la possibilità di riaprire gli stadi di Serie A sulla base della capienza.

