Renato Zero e l’adozione di Roberto | “Non volevo lasciarlo da solo”

Renato Zero diversi anni fa ha adottato Roberto che adesso è suo figlio a tutti gli effetti e di recente ha raccontato un retroscena importante. Era la sua guardia del corpo Roberto Anselmi e da molto tempo viveva a stretto contatto con il cantante che ben presto ha voluto saperne di più sulla sua storia: "Ho cominciato a seguirlo quanto ho scoperto che il padre era morto e la madre malata". L' adozione è avvenuta nel 2003 e il giovane è anche abbastanza conosciuto dal grande pubblico visto che in passato ha anche partecipato ad una delle edizione dell'Isola del Famosi, in onda ancora su Rai Due nella categoria Figli di.

