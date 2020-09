Regione Campania, il prof. Ricciardi come De Luca: “Si sta perdendo il controllo, rischio lockdown” (Di martedì 29 settembre 2020) “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio. Il lockdown generale spero sia difficile. Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania“. Sono queste le parole del prof. … L'articolo Regione Campania, il prof. Ricciardi come De Luca: “Si sta perdendo il controllo, rischio lockdown” Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 settembre 2020) “La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio esono a. Il lockdown generale spero sia difficile. Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si stailin Lazio o in“. Sono queste le parole del. … L'articolo, ilDe: “Si staillockdown”

Agenzia_Ansa : #Covid: +1.494 casi in 24 ore in Italia ma 'solo' 51mila tamponi. 16 le vittime. Attualmente i positivi tornano sop… - VincenzoDeLuca : #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordin… - borghi_claudio : Sto guardando i seggi. Non esiste alcuna regione in cui la Lega abbia perso un singolo consigliere. Marche: da 3 a… - marinabbasta : RT @FPA_net: #restartitalia @GiaDominici riporta un esempio positivo, per #endorsement politico, motivazione e #obiettivicondivisi. Il proc… - aneednelav : ame qualcuno sa se per entrare in campania é necessario fare procedure varie tipo registrarsi sul sito della region… -