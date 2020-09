Regionali, Mauro (Fi): “Mi aspetto dal mio partito uno scatto d’orgoglio” (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Domenico Mauro in relazione all’esito delle elezioni Regionali, corsa che ha affrontato coi colori di Forza Italia. “Lo spoglio per le elezioni Regionali si è concluso lunedì notte e l’ufficialità del dato è arrivata solo giovedì mattina, pertanto, con un quadro definitivo è necessario fare delle riflessioni complessive. Ho preferito che passasse qualche giorno prima di commentare i risultati delle urne in modo da recuperare un minimo di energia dopo una campagna elettorale comunque faticosa e per leggere nel dettaglio i voti nei singoli paesi. Le urne ci consegnano la sconfitta della coalizione, peraltro ampiamente pronostica, ma anche dei segnali importanti che non possono essere elusi, se ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Domenicoin relazione all’esito delle elezioni, corsa che ha affrontato coi colori di Forza Italia. “Lo spoglio per le elezionisi è concluso lunedì notte e l’ufficialità del dato è arrivata solo giovedì mattina, pertanto, con un quadro definitivo è necessario fare delle riflessioni complessive. Ho preferito che passasse qualche giorno prima di commentare i risultati delle urne in modo da recuperare un minimo di energia dopo una campagna elettorale comunque faticosa e per leggere nel dettaglio i voti nei singoli paesi. Le urne ci consegnano la sconfitta della coalizione, peraltro ampiamente pronostica, ma anche dei segnali importanti che non possono essere elusi, se ...

mauro_vaiani : RT @CARLODAVIDE1: Il “Comitato #Montecopiolo e #Sassofeltrio in Emilia Romagna” coglie nel risultato delle elezioni regionali delle #Marche… - Mauro_di_Roma : RT @DSantanche: Buon lavoro a #DeLuca, ora faccia lo sceriffo con la camorra dopo essersi allenato duramente con i pericolosissimi #runner… - mauro_vicini : RT @francescatotolo: A Ceglie Messapica, paese natale della #Bellanova, #ItaliaViva ha preso la bellezza di 48 voti. #ElezioniRegionali2020… - ve_mauro : @mgmaglie Non è sbagliata l'analisi. Una certezza: questi non si schiodano dalla poltrona fino all'ultimo giorno. Q… - angeleri_mauro : RT @IleanaNoIlenia: “I commentatori fino all’altro giorno mi descrivevano in bilico... ma io non mi sono mai sentito in bilico. Oggi mi des… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Mauro "Forza Italia c'è, siamo la soluzione del centrodestra". Di Mauro: "Per il seggio di Foggia bisogna attendere" FoggiaToday Speciale infrastrutture: Città metropolitana, dal 1° ottobre tornano i divieti anti-smog

Dopo la delibera approvata dalla Giunta del Piemonte, anche la Città metropolitana di Torino ha adottato il decreto a firma della ...

Ballottaggi: Chieti, centrodestra si ricompatta

Il centrodestra a Chieti si ricompatta in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre quando la città sceglierà il nuovo sindaco tra Fabrizio Di Stefano (poco meno del 38.81% al primo turno), sostenuto d ...

Dopo la delibera approvata dalla Giunta del Piemonte, anche la Città metropolitana di Torino ha adottato il decreto a firma della ...Il centrodestra a Chieti si ricompatta in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre quando la città sceglierà il nuovo sindaco tra Fabrizio Di Stefano (poco meno del 38.81% al primo turno), sostenuto d ...