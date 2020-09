Regina Elisabetta ha costretto la madre ad assistere al suo funerale da viva | “Una cosa folle”

Leggi su meteoweek

(Di martedì 29 settembre 2020) Le regole d’etichetta della casa reale dei Windsor non sono sempre così condivisibili. In alcuni casi laregnante con meriti a cui è devoto tutto il rispetto nazionale ma anche internazionale di varie personalità della politica e non solo ha dovuto affrontare situazioni non prevedibili come per esempio la morte prematura di Lady … L'articolohalaadal suoda: “Unafolle” proviene da www.meteoweek.com.